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Продовження Кубка України 26-27 вересня: повний розклад матчів 1/8 фіналу

Винники, Вівторок 26 вересня 2023 10:25
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Продовження Кубка України 26-27 вересня: повний розклад матчів 1/8 фіналу Фото: "Динамо" вийде на дербі Києва (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Двома поєдинками у вівторок розпочнеться стадія 1/8 фіналу Кубка України 2023/24. Упродовж двох днів відбудуться сім матчів чергового етапу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Розпочнеться 1/8 фіналу розіграшу Кубка України в передмісті Львова – Винниках. Там "Рух" прийме "Олександрію" о 15:00. Натомість на дві години пізніше розпочнеться поєдинок рівненського "Вереса" проти "Шахтаря" з Донецька.

У середу ж першими на поле сумського стадіону "Ювілейний" вийдуть місцева "Вікторія" і закарпатський "Минай" (14:00). Натомість о 15-й годині "Полісся" в Житомирі поміряється силами з "Дніпром-1". Ще два матчі розпочнуться о 17:00. У столиці відбудеться дербі Києва між "Оболонню" і "Динамо", а в Одесі "Чорноморець" прийме криворізький "Кривбас".

Закриють дводенну програму кубкових поєдинків харківський "Металіст 1925" і "Ворскла" з Полтави. Їхній матч на околиці столиці розпочнеться о 18:30. Останніми в 1/8 фіналу зустрінуться ФСК "Маріуполь" і луганська "Зоря" (12 жовтня).

Наразі відомо про трансляцію трьох поєдинків 1/8 фіналу. Домашні матчі "Вереса" та "Чорноморця" покажуть на офіційних клубних каналах у YouTube. Вартість підписки складе 35 грн. Телеканал "2+2" натомість покаже столичне дербі.

Перелік матчів 1/8 фіналу Кубка України:

  • "Рух" – "Олександрія", 26 вересня, 15:00
  • "Верес" – "Шахтар", 26 вересня, 17:00
  • "Вікторія" – "Минай", 27 вересня, 14:00
  • "Полісся" – "Дніпро-1", 27 вересня, 15:00
  • "Оболонь" – "Динамо", 27 вересня, 17:00
  • "Чорноморець" – "Кривбас", 27 вересня, 17:00
  • "Металіст 1925" – "Ворскла", 27 вересня, 18:30
  • ФСК "Маріуполь" – "Зоря", 12 жовтня, 13:00

Продовження Кубка України 26-27 вересня: повний розклад матчів 1/8 фіналу

До слова, раніше "Шахтар" розписав нічию з "Рухом" у меншості в УПЛ.

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