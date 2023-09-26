Продолжение Кубка Украины 26-27 сентября: полное расписание матчей 1/8 финала

Двумя поединками во вторник начнется стадия 1/8 финала Кубка Украины 2023/24. В течение двух дней состоятся семь матчей очередного этапа турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Начнется 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины в пригороде Львова – Винниках. Там "Рух" примет "Александрию" в 15:00. На два часа позже начнется поединок ровненского "Вереса" против "Шахтера" из Донецка.

В среду первыми на поле сумского стадиона "Юбилейный" выйдут местная "Виктория" и закарпатский "Минай" (14:00). В свою очередь в 15 часов "Полесье" в Житомире померяется силами с "Днепром-1". Еще два матча начнутся в 17:00. В столице состоится дерби Киева между "Оболонью" и "Динамо", а в Одессе "Черноморец" примет криворожский "Кривбасс".

Закроют двухдневную программу кубковых поединков харьковский "Металлист 1925" и "Ворскла" из Полтавы. Их матч в столичном пригороде начнется в 18:30. Последними в 1/8 финала встретятся ФСК "Мариуполь" и луганская "Заря" (12 октября).

Пока известно о трансляции трех поединков 1/8 финала. Домашние матчи "Вереса" и "Черноморца" покажут на официальных клубных каналах в YouTube. Стоимость подписки составит 35 грн. Телеканал "2+2" в свою очередь покажет столичное дерби.

Список матчей 1/8 финала Кубка Украины: