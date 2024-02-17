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Продовження допомоги від США є критично важливим. Кулеба зустрівся з Блінкеном

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Мюнхені з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України.

За словами Кулеби, під час зустрічі з Блінкеном вони обговорили подальшу підтримку України з боку США. Він подякував державному секретарю Штатів за усе, що вони зробили для нашої країни. 

Зокрема міністр розповів Блінкену про поточні пріоритетні потреби наших воїнів: 

  • боєприпаси; 
  • протиповітряна оборона; 
  • засоби дальнього радіуса дії. 

Також представив йому аргументи на користь надання нашій країні ракет ПТРК дальністю понад 300 км.

"Продовження військової допомоги з боку США є критично важливим. Ми активно працюємо разом над рішеннями, і міністр Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку", - додав Кулеба. 

Допомога Україні від США

Минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.

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Дмитро КулебаСполучені Штати Америки