Продолжение помощи от США критически важно. Кулеба встретился с Блинкеном

По словам Кулебы, во время встречи с Блинкеном они обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Он поблагодарил государственного секретаря Штатов за все, что они сделали для нашей страны.

В частности министр рассказал Блинкену о текущих приоритетных потребностях наших воинов:

боеприпасы;

противовоздушная оборона;

средства дальнего радиуса действия.

Также представил ему аргументы в пользу предоставления нашей стране ракет ПТРК дальностью более 300 км.

"Продолжение военной помощи со стороны США является критически важным. Мы активно работаем вместе над решениями, и министр Блинкен подтвердил, что США будут продолжать мобилизовать поддержку", - добавил Кулеба.

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Уже 3 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.