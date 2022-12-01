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Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 1 грудня

Фото: Збірні Німеччини та Іспанії зберігають шанси на 1/8 фіналу ЧС-2022 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Програма третього туру основної сітки Кубка світу в Катарі в четвер продовжиться поєдинками в наступних двох групах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Організатори чемпіонату світу-2022 запланували на 1 грудня чотири матчі. Боротьбу за три путівки в 1/8 фіналу турніру поведуть 7 збірних. Канада втратила шанси на плей-офф достроково.

Саме "кленові листки" вийдуть о 17:00 проти збірної Марокко. У паралельному поєдинку квартету F зустрінуться призери ЧС-2018 – національні команди Хорватії та Бельгії. Балканцям підійде нічия, а "червоні дияволи" зобов'язані перемагати.

О 21:00 розпочнуться баталії в групі E. Збірна Німеччини намагатиметься вперше перемогти на цьогорічному Мундіалі в протистоянні з Коста-Рикою. Натомість у катарській столиці національна команда Японії та збірна Іспанії розіграють титул переможця квартету.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 1 грудня на чемпіонаті світу-2022:

  • Канада – Марокко, 1 грудня, 17:00
  • Хорватія – Бельгія, 1 грудня, 17:00
  • Коста-Рика – Німеччина, 1 грудня, 21:00
  • Японія – Іспанія, 1 грудня, 21:00

До слова, напередодні Польща програла збірній Аргентини з комфортним рахунком і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2022.

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