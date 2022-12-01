Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 1 декабря

Организаторы чемпионата мира-2022 запланировали на 1 декабря четыре матча. Борьбу за три путевки в 1/8 финала турнира поведут 7 сборных. Канада упустила шансы на плей-офф досрочно.

Именно "кленовые листья" выйдут в 17:00 против сборной Марокко. В параллельном поединке квартета F встретятся призеры ЧМ-2018 – национальные команды Хорватии и Бельгии. Балканцам подойдет ничья, а "красные дьяволы" обязаны побеждать.

В 21:00 начнутся баталии в группе E. Сборная Германии попытается впервые победить на Мундиале этого года в противостоянии с Коста-Рикой. В катарской же столице национальная команда Японии и сборная Испании разыграют титул победителя квартета.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 1 декабря на чемпионате мира-2022: