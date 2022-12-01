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Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 1 декабря

Фото: Сборные Германии и Испании сохраняют шансы на 1/8 финала ЧМ-2022 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Программа третьего тура основной сетки Кубка мира в Катаре в четверг продолжится поединками в двух следующих группах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Организаторы чемпионата мира-2022 запланировали на 1 декабря четыре матча. Борьбу за три путевки в 1/8 финала турнира поведут 7 сборных. Канада упустила шансы на плей-офф досрочно.

Именно "кленовые листья" выйдут в 17:00 против сборной Марокко. В параллельном поединке квартета F встретятся призеры ЧМ-2018 – национальные команды Хорватии и Бельгии. Балканцам подойдет ничья, а "красные дьяволы" обязаны побеждать.

В 21:00 начнутся баталии в группе E. Сборная Германии попытается впервые победить на Мундиале этого года в противостоянии с Коста-Рикой. В катарской же столице национальная команда Японии и сборная Испании разыграют титул победителя квартета.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 1 декабря на чемпионате мира-2022:

  • Канада – Марокко, 1 декабря, 17:00
  • Хорватия – Бельгия, 1 декабря, 17:00
  • Коста-Рика – Германия, 1 декабря, 21:00
  • Япония – Испания, 1 декабря, 21:00

К слову, накануне Польша проиграла сборной Аргентины с комфортным счетом и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.

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