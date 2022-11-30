Аргентина впевнено обіграла збірну Польщі та разом із нею вийшла в 1/8 фіналу Мундіалю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група C, 3-й тур

Польща – Аргентина – 0:2

Голи: Макаллістер, 46, Альварес, 68

Нереалізований пенальті: Мессі, 39 (А)

"Альбіселесте" ледь не зі стартовим свистком побігли вперед. Набіги аргентинців у стартові хвилини розбивалися об редути "Кадри". Лише на 10-й хвилині фавориту вдалося завдати першого удару – Мессі ліворуч прорвався до штрафного, але його постріл у ближній кут відбив Щенсни.

Далі збірна Аргентини двічі небезпечно била впродовж однієї атаки. Та перший удар заблокував оборонець, а другим темпом Акунья пробив повз стійку. Нарешті на 33-й хвилині Ді Марія майстерно закрутив м'яч під поперечину безпосередньо з кутового, та кіпер не дрімав.

А на 39-й суддівська бригада відверто вигадала одинадцятиметровий у ворота збірної Польщі. У суто ігровому епізоді Щенсни зачепив Мессі рукою у верховій боротьбі, а той впав наче вбитий. Та справедливість затріумфувала – Щенсни розкішно парирував удар симулянта з позначки.

Та все ж аргентинці повели в дебюті другої половини, коли спрацювала проста комбінація. Ді Марія віддав Моліні вперед правим флангом, а той прострілив до центру штрафного майданчика. Там абсолютно вільним виявився Макаллістер, тож він у дотик покотив м'яч у дальній кут.

Тепер відсиджуватися в обороні "Кадрі" потреби не було. Поляки не тільки пішли вперед, а й почали активно пресингувати "альбіселесте" на чужій половині. Загалом стало цікавіше. Ось Глік небезпечно пробив головою після навісу зі стандарту. Удар же Скураса з-за меж штрафного заблокував хтось із оборонців.

Почало дихатися вільніше і атакувальній лінії збірної Аргентини. Пішов відкритий футбол, за якого "альбіселесте" мали більше нагод. Наприклад, Макаллістер опинився на ударній позиції, але пробив прямісінько по центру воріт.

На 68-й хвилині латиноамериканці зуміли закріпити свою перевагу. Фернандес пасом у штрафний майданчиком відшукав Альвареса, і форвард "Манчестер Сіті" відправив м'яч у дальню дев'ятку Щенсни – 0:2.

Відразу рахунок ледь не став розгромний. Польський кіпер відбив удар Мессі з меж карної зони. Далі дубль міг оформити Альварес, але з вигідної позиції пробив у сітку ззовні. Натомість у поляків попереду геть нічого не клеїлося. Тож довелося зосередитися на тому, щоб не пропустити втретє.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Аргентинська збірна стала переможцем групи C, а національна команда Польщі фінішувала другою. Її додаткові показники виявилися кращими, ніж у збірної Мексики, яка теж набрала 4 пункти. У рамках 1/8 фіналу "альбіселесте" зіграють проти Австралії, а "Кадра" зустрінеться з Францією.