Продовольственный кризис можно будет преодолеть, - Зеленский
Из украинских портов 5 августа вышли 3 судна с зерном. Президент Владимир Зеленский убежден, если так будет дальше, то продовольственный кризис удастся преодолеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Он отметил, что из Одессы и Черноморска отправились корабли, на борту которых есть почти 60 тонн кукурузы. Зерна ожидают в Турции, Великобритании и Ирландии.
Президент подчеркнул, что сегодня важно постоянно наращивать экспорт.
"Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, из-за жары, которая вызвала меньшие урожаи, в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем ожидали.
"Зато украинский урожай зерновых и масличных достигнет более 65 миллионов тонн. Затем, продовольственный кризис, который угрожал миру, можно будет преодолеть", - добавил глава государства.
Напомним, что первое судно с украинским зерном прошло инспекцию в Стамбуле.
Турция считает, что из украинских портов могут ежедневно выходить несколько судов с продовольствием.
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