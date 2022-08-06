Продовольственный кризис можно будет преодолеть, - Зеленский

Из украинских портов 5 августа вышли 3 судна с зерном. Президент Владимир Зеленский убежден, если так будет дальше, то продовольственный кризис удастся преодолеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Он отметил, что из Одессы и Черноморска отправились корабли, на борту которых есть почти 60 тонн кукурузы. Зерна ожидают в Турции, Великобритании и Ирландии.

Президент подчеркнул, что сегодня важно постоянно наращивать экспорт.

"Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, из-за жары, которая вызвала меньшие урожаи, в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем ожидали.

"Зато украинский урожай зерновых и масличных достигнет более 65 миллионов тонн. Затем, продовольственный кризис, который угрожал миру, можно будет преодолеть", - добавил глава государства.