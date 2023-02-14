Продовольча безпека та протидія фейкам. Україна починає підготовку дипломатів в Африці

Україна сьогодні розпочинає комплексний 4-денний навчальний онлайн-курс для дипломатів із країн Африки на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що підготовка африканських дипломатичних кадрів буде проходити на виконання домовленостей, що були досягнуті під час першого в історії турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби країнами Африки у жовтні 2022 року.

Кулеба зазначив, що під час його турне африканські партнери виявили інтерес у вивченні українського дипломатичного досвіду. Так, за рік протидії повномасштабній російській агресії наша країна зарекомендувала себе як беззаперечного міжнародного лідера в сферах комунікацій, публічної дипломатії, боротьби із дезінформацією та антикризового реагування.

"Навчальний курс, який розробило МЗС України, продовжить ренесанс відносин України та країн Африки, а також стане нашим практичним внеском в зміцнення стійкості країн Африканського континенту", - сказав він.

У рамках курсу "Безпека та дипломатія у воєнний час. Український досвід" понад 200 дипломатів із таких країн, як Нігерія, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Кот-д'Івуар, ПАР, Ботсвана, Мозамбік та Сенегал, будуть мати змогу перейняти досвід українських дипломатів-практиків, провідних науковців-міжнародників та експертів аналітичних центрів.

Лекційний курс зосереджений на висвітленні таких питань, як досвід України у протидії агресії, вплив війни РФ проти України на архітектуру міжнародної безпеки, формула миру президента Володимира Зеленського, продовольча та енергетична безпека, регіональні та глобальні виклики.

Програма також передбачає ознайомлення африканських слухачів із особливостями зовнішньої політики України у воєнний час, відносин України та Африки, українського досвіду в протидії російським фейкам та дезінформації.

Кулеби зазначив, що в рамках активізації відносин з Африкою МЗС планує провести в 2023 році серію аналогічних навчальних курсів для низки інших африканських країн.