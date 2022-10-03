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Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

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Понеділок 03 жовтня 2022 11:35
Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Більшість країн Африки обрали нейтральну позицію щодо війни, попри те, що 24 лютого (день повномасштабного вторгнення Росії) Кремль, окрім України, атакував міжнародний порядок й статут ООН.

Про це в колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як пояснює Кулеба, нікому не вдасться "пересидіти" російську агресію проти України, оскільки це є глобальною загрозою. Африканські партнери повинні перейти до реальної підтримки Україні та міжнародної безпеки. Для цього міністр пропонує використовувати два меседжі:

  • перше, Росія веде війну проти міжнародного порядку й статуту ООН. У разі перемоги, голова Кремля Володимир Путін може надихнути тих, хто також схоче змінювати кордони силою.

"Якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Краще допомогти Україні сьогодні та захистити міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність для всіх", - пояснює Кулеба.

  • друге, Росія шантажує Африку й інші регіони голодом, щоб досягти своїх цілей, попри те, що такі "ігри" можуть призвести до загибелі людей, політичної й економічної катастрофи в регіоні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба з 3 по 12 жовтня вирушить у турне країнами Африки і проведе низку переговорів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна може стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці.

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