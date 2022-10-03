Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

Про це в колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як пояснює Кулеба, нікому не вдасться "пересидіти" російську агресію проти України, оскільки це є глобальною загрозою. Африканські партнери повинні перейти до реальної підтримки Україні та міжнародної безпеки. Для цього міністр пропонує використовувати два меседжі:

перше, Росія веде війну проти міжнародного порядку й статуту ООН. У разі перемоги, голова Кремля Володимир Путін може надихнути тих, хто також схоче змінювати кордони силою.

"Якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Краще допомогти Україні сьогодні та захистити міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність для всіх", - пояснює Кулеба.