Продовольственная безопасность и противодействие фейкам. Украина начинает подготовку дипломатов в Африке

Украина сегодня начинает комплексный 4-дневный обучающий онлайн-курс для дипломатов из стран Африки на базе Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что подготовка африканских дипломатических кадров будет проходить во исполнение договоренностей, достигнутых во время первого в истории турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по странам Африки в октябре 2022 года.

Кулеба отметил, что во время турне африканские партнеры проявили интерес в изучении украинского дипломатического опыта. Так, за год противодействия полномасштабной российской агрессии, наша страна зарекомендовала себя как безоговорочного международного лидера в сферах коммуникаций, публичной дипломатии, борьбы с дезинформацией и антикризисного реагирования.

"Учебный курс, который разработал МИД Украины, продолжит ренессанс отношений Украины и стран Африки, а также станет нашим практическим вкладом в укрепление устойчивости стран Африканского континента", - сказал он.

В рамках курса "Безопасность и дипломатия в военное время. Украинский опыт" более 200 дипломатов из таких стран, как Нигерия, Кения, Эфиопия, Сомали, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Ботсвана, Мозамбик и Сенегал, будут иметь возможность перенять опыт украинских дипломатов-практиков, ведущих ученых-международников и экспертов аналитических центров.

Лекционный курс сосредоточен на освещении таких вопросов как опыт Украины в противодействии агрессии, влияние войны РФ против Украины на архитектуру международной безопасности, формула мира президента Владимира Зеленского, продовольственная и энергетическая безопасность, региональные и глобальные вызовы.

Программа предусматривает ознакомление африканских слушателей с особенностями внешней политики Украины в военное время, отношений Украины и Африки, украинского опыта в противодействии российским фейкам и дезинформации.

Кулебы отметил, что в рамках активизации отношений с Африкой МИД планирует провести в 2023 году серию аналогичных обучающих курсов для ряда других африканских стран.