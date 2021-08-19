Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 лет. Для мужчин она составляет 66,39 лет, для женщин - 76,22 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

Таким образом, продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 лет, в т.ч. для мужчин - 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин).