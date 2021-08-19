Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на півроку

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні в 2020 році склала 71,35 років. Для чоловіків вона становить 66,39 років, для жінок - 76,22 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
Таким чином, тривалість життя скоротилася порівняно з 2019 роком, коли вона становила 72,01 років, у т.ч. для чоловіків - 66,92 років, для жінок - 76,98 років.
За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона склала 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.
Зазначимо, після спалаху пандемії COVID - 19 минулого року очікувана тривалість життя при народженні впала в переважній більшості держав-членів ЄС, щодо яких є дані за 2020 рік.