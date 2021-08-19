Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на півроку

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні в 2020 році склала 71,35 років. Для чоловіків вона становить 66,39 років, для жінок - 76,22 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики ( Держстат ).

Таким чином, тривалість життя скоротилася порівняно з 2019 роком, коли вона становила 72,01 років, у т.ч. для чоловіків - 66,92 років, для жінок - 76,98 років.

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. У 1990 році вона склала 70,42 років (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).