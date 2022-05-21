Продовжить війну в Україні. У Туреччині оцінили наслідки вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО є абсолютно непотрібним та несвоєчасним. Цей крок стане причиною продовження війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Партії націоналістичного руху" (ПНР) та найближчого соратника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Девлета Бахчелі.
"Ми вважаємо членство двох цих країн у НАТО несвоєчасним, невиправданим та непотрібним розвитком подій", - заявив він, виступаючи перед членами ПНР.
За його словами, входження Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу призведе до продовження конфлікту в Україні.
"Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО означає продовження війни в Україні. На наш погляд, цей намір є злочином проти людства", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував розмову з фінським представником щодо заявки Гельсінкі на приєднання до Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.
Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.
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