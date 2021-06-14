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Мы продолжим курс на реформы для вступления в НАТО, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит курс на внедрение реформ для членства в НАТО. Таким заявлением он отреагировал на призыв лидеров государств НАТО после саммита в Брюсселе.

Об этом сообщил Офис президента.

В своем коммюнике по результатам саммита лидеры государств НАТО приветствовали значительные евроатлантические реформы Украины и пообещали помочь в проведение реформ в секторе безопасности и обороны.

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам взаимосовместимости с государствами - членами НАТО", - заявил в ответ на это Зеленский.

Напомним, после саммита в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине с внедрением реформ для приближения евроатлантической интеграции.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский упрекнул лидеров НАТО за отсутствие конкретных временных рамок следующих шагов Украины для вступления в Альянс.

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