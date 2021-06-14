Ми продовжимо курс на реформи для вступу в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить курс на впровадження реформ для членства в НАТО. Такою заявою він відреагував на заклик лідерів держав НАТО після саміту в Брюсселі.
Про це повідомив Офіс президента.
У своєму комюніке за результатами саміту лідери держав НАТО привітали значні євроатлантичні реформи України та пообіцяли допомогти у провадження реформ у секторі безпеки й оборони.
"Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами - членами НАТО", - заявив у відповідь на це Зеленський.
Нагадаємо, після саміту в Брюсселі генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО допоможе Україні з впровадженням реформ для наближення євроатлантичної інтеграції.
Також РБК-Україна писало, що Зеленський дорікнув лідерам НАТО за відсутність конкретних часових рамок наступних кроків України для вступу в Альянс.