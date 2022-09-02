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Продолжение УПЛ 2 сентября: полное расписание матчей третьего тура

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Львов, Пятница 02 сентября 2022 10:25
Продолжение УПЛ 2 сентября: полное расписание матчей третьего тура Фото: "Рух" и "Львов" откроют программу тура Премьер-лиги (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в пятницу продолжится матчами 3-го тура. Его растянут на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Дебютным поединком игрового дня станет матч львовского "Руха" и донецкого "Шахтера". Команды встретятся во Львове 2 сентября на стадионе "Украина". Начало матча в 17:00.

Программу первого тура в субботу продолжат "Заря" и "Днепр-1", которые примут "Динамо" и "Верес" соответственно. Оба матча запланированы на 13:00. Затем на поле столичного НСК "Олимпийский" выйдут харьковский "Металлист 1925" и полтавская "Ворскла".

Еще два поединка пройдут 4 сентября. К одесскому "Черноморец" в гости приедет "Ингулец" из Петрового (15:00), а криворожский "Кривбасс" попытается набрать первые очки в поединке против "Львова". Наконец, в понедельник, 5 сентября, закарпатский "Минай" примет ковалевский "Колос", а "Александрия" – "Металлист".

Список матчей 3-го тура Премьер-лиги:

  • "Рух" – "Шахтер", 2 сентября, 17:00
  • "Заря" – "Динамо", 3 сентября, 13:00
  • "Днепр-1" – "Верес", 3 сентября, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Ворскла", 3 сентября, 15:00
  • "Черноморец" – "Ингулец", 4 сентября, 15:00
  • "Кривбасс" – "Львов", 4 сентября, 17:00
  • "Минай" – "Колос", 5 сентября, 13:00
  • "Александрия" – "Металлист", 5 сентября, 15:00

Продолжение УПЛ 2 сентября: полное расписание матчей третьего тура

Ранее "Днепр-1" получил календарь матчей группового этапа Лиги конференций. В стартовом туре "спортклубовцы" дома встретятся с нидерландским АЗ "Алкмаар". Поединок состоится 8 сентября в словацком Кошице.

К слову, ранее "Шахтер" оформил возвращение в УПЛ Шведа из бельгийского "Мехелена".

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