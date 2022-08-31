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С кем "Днепр-1" будет играть в Лиге конференций: полное расписание матчей украинской команды

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Кошице, Среда 31 августа 2022 12:54
С кем "Днепр-1" будет играть в Лиге конференций: полное расписание матчей украинской команды Фото: Днепряне на тренировке (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Осенью СК "Днепр-1" продолжит выступления в еврокубках на групповом этапе Лиги конференций 2022/23. Календарь поединков третьей команды Украины уже утвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

"Спортклубовцы" начнут борьбу за третий по престижности евротрофей 8 сентября. Соперником днепрян в стартовом туре станет нидерландский АЗ "Алкмаар". Матч состоится в словацком Кошице.

Завершится групповой этап для "Днепра-1" выездным матчем против того же представителя Эредивизи 3 ноября. Также соперниками представителя Украины в квартете E Лиги конференций станут кипрский "Аполлон" и "Вадуц" из Лихтенштейна.

Список матчей "спортклубовцев" в Лиге конференций 2022/23:

  • "Днепр-1" – АЗ, 8 сентября, 22:00
  • "Аполлон" – "Днепр-1", 15 сентября, 19:45
  • "Днепр-1" – "Вадуц", 6 октября, 19:45
  • "Вадуц" – "Днепр-1", 13 октября, 22:00
  • "Днепр-1" – "Аполлон", 27 октября, 22:00
  • АЗ – "Днепр-1", 3 ноября, 19:45

С кем &quot;Днепр-1&quot; будет играть в Лиге конференций: полное расписание матчей украинской команды

Домашние матчи еврокубков в нынешнем сезоне днепряне играют в Словакии. Временным домом "Днепра-1" стал стадион Kosicka futbalova arena в Кошице. Она может принять около 6 тысяч болельщиков.

Ранее "Динамо" получило полный календарь матчей в Лиге Европы. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Поединок состоится 8 сентября в Стамбуле.

К слову, Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА на новый сезон.

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