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"Шахтер" вернул в Украину экс-звезду УПЛ

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 11:08
"Шахтер" вернул в Украину экс-звезду УПЛ Фото: Марьян Швед оказался в "Шахтере" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" продолжил украинский вектор усиления команды. Отечественный гранд вернул на родину из Европы нападающего Марьяна Шведа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Воспитанник львовских "Карпат" вернулся в Премьер-лигу. Он не смог закрепиться в чемпионатах Испании, Шотландии и Бельгии.

Швед заключил с "горняками" контракт на 5 лет. Бельгийский "Мехелен" получил за него ориентировочно 1 млн евро. За "Шахтер" фланговый нападающий будет выступать под 9-м номером.

Именно под руководством нынешнего главного тренера дончан Игора Йовичевича Швед дебютировал на профессиональном уровне. В сезоне 2014/15 он провел первые поединки в составе "Карпат". Всего в составе "бело-зеленых" сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

Этим летом "Шахтер" вернул из Европы уже четвертого украинца. Ранее ряды "горняков" пополнили защитник Михайличенко ("Андерлехт"), а также вингеры Петряк ("Фехервар") и Зубков ("Ференцварош").

К слову, накануне "Динамо" оформило переход Кабаева из луганской "Зари".

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