Продолжение спада. В Украине 31 тысяча COVID-случаев за сутки

В Украине за пятницу, 18 февраля, зафиксировано 31 125 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (34 938 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 208 человек; летальных случаев - 260, выздоровели - 30 487 человек.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с "Дельта-волной" коронавируса. А летальность от "ковида" уменьшилась в четыре раза - с 2,0% до 0,5%.