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Продолжение спада. В Украине 31 тысяча COVID-случаев за сутки

Автор: Александр Белоус

В Украине за пятницу, 18 февраля, зафиксировано 31 125 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (34 938 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 208 человек; летальных случаев - 260, выздоровели - 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 4 703 323 человек;
  • выздоровело - 3 926 496 человек;
  • летальных исходов - 104 366;
  • проведено ПЦР-тестирований - 19 341 828.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с "Дельта-волной" коронавируса. А летальность от "ковида" уменьшилась в четыре раза - с 2,0% до 0,5%.

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