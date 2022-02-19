Продовження спаду. В Україні 31 тисяча випадків за добу

В Україні за п'ятницю, 18 лютого, зафіксовано 31 125 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (34 938 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 208 осіб; летальних випадків - 260, одужали - 30 487 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, глава Моз Віктор Ляшко заявив, що частота госпіталізацій в Україні зменшилася в 2-3 рази в порівнянні з "Дельта-хвилею" коронавірусу. А летальність від "ковіда" зменшилася в чотири рази - з 2,0% до 0,5%.