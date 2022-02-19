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Продовження спаду. В Україні 31 тисяча випадків за добу

Автор: Олександр Білоус

В Україні за п'ятницю, 18 лютого, зафіксовано 31 125 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (34 938 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 208 осіб; летальних випадків - 260, одужали - 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 4 703 323 осіб;
  • одужало - 3 926 496 осіб;
  • летальних випадків - 104 366;
  • проведено ПЛР-тестувань - 19 341 828.

Нагадаємо, глава Моз Віктор Ляшко заявив, що частота госпіталізацій в Україні зменшилася в 2-3 рази в порівнянні з "Дельта-хвилею" коронавірусу. А летальність від "ковіда" зменшилася в чотири рази - з 2,0% до 0,5%.

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