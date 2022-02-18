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Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав

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Украина, Пятница 18 февраля 2022 10:34
Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с "Дельта-волной" коронавируса. А летальность от "ковида" уменьшилась в четыре раза - с 2,0% до 0,5%.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, благодаря вакцинации более 50% взрослого населения Украины, мы сейчас наблюдаем значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения и "ковидной" смертности.

"Смертность - отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, падать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, и, как ожидается, будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель",- уточнил глава Минздрава.

По его словам, ряд стран Европы имеют отличную систему определения понятия "ковид-смертей". В Дании это только смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно подтвержденные госпитальные смерти. В Англии - на усмотрение и заключение врача, и результаты лабораторного теста не играют значительной роли.

Это еще одна причина определенного завышения данных по "ковидной" смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами, отметил глава Минздрава.

"По данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень "ковидной" смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании, например", - сказал Ляшко.

Напомним, по данным Госстата, за 11 месяцев 2021 оку в Украине умерло 649 999 человек. Это на 100 827 смертей (на 18,4%) больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, когда умерло 549 172 человек.

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