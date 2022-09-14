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Продолжение Лиги чемпионов 14 сентября: полное расписание матчей среды

Фото: Эрлинг Холанд впервые будет играть против бывшей команды (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Девятью матчами в среду продолжится второй тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Игровой день начнется двумя матчами в 19:45 по Киеву. Единственный представитель Украины в главном еврокубке – донецкий "Шахтер" – примет "Селтик" в Варшаве. "Милан" дома проэкзаменует загребское "Динамо".

Еще семь поединков стартуют в 22:00. Центральный матч вечера состоится в Манчестере. Там местный "Сити" встретится с дортмундской "Боруссией". Действующий победитель турнира – мадридский "Реал" – в столице Испании примет РБ "Лейпциг". ПСЖ, "Челси" и "Ювентус" получили более слабых оппонентов – "Маккаби" из Хайфы, "Зальцбург" и "Бенфику" соответственно.

Ранее матч "Рейнджерс" против "Наполи" УЕФА решил перенести на среду по соображениям безопасности. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей среды во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Милан"– "Динамо" Загреб, 19:45
  • "Шахтер" – "Селтик", 19:45
  • "Копенгаген" – "Севилья", 22:00
  • "Маккаби" Хайфа – "Пари Сен-Жермен", 22:00
  • "Манчестер Сити" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00
  • "Реал" – РБ "Лейпциг", 22:00
  • "Рейнджерс" – "Наполи", 22:00
  • "Челси" – "Зальцбург", 22:00
  • "Ювентус" – "Бенфика", 22:00

На днях ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Шахтера" и "Селтика". Незначительное преимущество специалисты отдают команде из Глазго. Зато победа "горняков" вероятнее ничьей.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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