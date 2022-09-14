Продолжение Лиги чемпионов 14 сентября: полное расписание матчей среды

Игровой день начнется двумя матчами в 19:45 по Киеву. Единственный представитель Украины в главном еврокубке – донецкий "Шахтер" – примет "Селтик" в Варшаве. "Милан" дома проэкзаменует загребское "Динамо".

Еще семь поединков стартуют в 22:00. Центральный матч вечера состоится в Манчестере. Там местный "Сити" встретится с дортмундской "Боруссией". Действующий победитель турнира – мадридский "Реал" – в столице Испании примет РБ "Лейпциг". ПСЖ, "Челси" и "Ювентус" получили более слабых оппонентов – "Маккаби" из Хайфы, "Зальцбург" и "Бенфику" соответственно.

Ранее матч "Рейнджерс" против "Наполи" УЕФА решил перенести на среду по соображениям безопасности. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей среды во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Милан"– "Динамо" Загреб, 19:45

"Шахтер" – "Селтик", 19:45

"Копенгаген" – "Севилья", 22:00

"Маккаби" Хайфа – "Пари Сен-Жермен", 22:00

"Манчестер Сити" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00

"Реал" – РБ "Лейпциг", 22:00

"Рейнджерс" – "Наполи", 22:00

"Челси" – "Зальцбург", 22:00

"Ювентус" – "Бенфика", 22:00

На днях ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Шахтера" и "Селтика". Незначительное преимущество специалисты отдают команде из Глазго. Зато победа "горняков" вероятнее ничьей.