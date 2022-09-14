Продовження Ліги чемпіонів 14 вересня: повний розклад матчів середи

Дев'ятьма матчами у середу продовжиться другий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Ігровий день розпочнеться двома матчами о 19:45 за Києвом. Єдиний представник України в головному єврокубку – донецький "Шахтар" – прийме "Селтік" у Варшаві. Натомість "Мілан" вдома проекзаменує загребське "Динамо".
Ще сім поєдинків стартують о 22:00. Центральний матч вечора відбудеться у Манчестері. Там місцевий "Сіті" зустрінеться з дортмундською "Боруссією". Чинний переможець турніру – мадридський "Реал" – у столиці Іспанії прийме РБ "Лейпциг". Натомість ПСЖ, "Челсі" та "Ювентус" отримали слабших опонентів – "Маккабі" з Хайфи, "Зальцбург" і "Бенфіку" відповідно.
Раніше матч "Рейнджерс" проти "Наполі" УЄФА вирішив перенести на середу з міркувань безпеки. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.
Перелік матчів середи в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:
Днями провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Шахтаря" та "Селтіка". Незначну перевагу фахівці віддають команді з Глазго. Натомість перемога "гірників" вірогідніша за нічию.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" та "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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