Продолжается третья операция по эвакуации из Мариуполя, - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на территории завода "Азовсталь" приступили к третьему этапу эвакуации гражданских лиц. Спасены около 500 человек за время работы гуманитарного коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гутерриша в Совбезе ООН.

Он отметил, что представители ООН и Международного комитета Червного Креста проводят сложную операцию и координируют свои действия с представителями российских оккупантов и правительством Украины.

"На сегодняшний день в общей сложности около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение - после того, как прожили под непрерывными обстрелами и в условиях нехватки воды, пищи и санитарных условий", - сказал генсек ООН.