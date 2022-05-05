Завтра состоится эвакуация из Мариуполя, сбор у ТРЦ "Порт Сити", - Верещук

Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала эвакуацию из Мариуполя, которая состоится завтра, 5 мая. Сообщается, что сбор запланирован на 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ирины Верещук.

Напомним, что после частичной эвакуации гражданских, 2 мая, российские военные возобновили обстрелы по территории комбината. Во время огня они применяли артиллерию, авиацию, танки и боевые корабли.

На следующий день оккупанты начали штурм "Азовстали". Как отметил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, штурм ведется по нескольким направлениям.