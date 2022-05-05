ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Завтра состоится эвакуация из Мариуполя, сбор у ТРЦ "Порт Сити", - Верещук

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 05 мая 2022 23:19
Завтра состоится эвакуация из Мариуполя, сбор у ТРЦ "Порт Сити", - Верещук Эвакуация из Мариуполя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала эвакуацию из Мариуполя, которая состоится завтра, 5 мая. Сообщается, что сбор запланирован на 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ирины Верещук.

Напомним, что после частичной эвакуации гражданских, 2 мая, российские военные возобновили обстрелы по территории комбината. Во время огня они применяли артиллерию, авиацию, танки и боевые корабли.

На следующий день оккупанты начали штурм "Азовстали". Как отметил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, штурм ведется по нескольким направлениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь эвакуация Вторжение России в Украину
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая