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Триває третя операція з евакуації з Маріуполя, - генсек ООН

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що на території заводу "Азовсталь" приступили до третього етапу евакуації цивільних осіб. Врятовано близько 500 осіб за час роботи гуманітарного коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гутерріша в Радбезі ООН.

Він зазначив, що представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста проводять складну операцію і координують свої дії з представниками російських окупантів і урядом України.

"На сьогодні в цілому близько 500 цивільних осіб отримали довгоочікуване полегшення - після того, як прожили під безперервними обстрілами і в умовах нестачі води, їжі та санітарних умов", - сказав генсек ООН.

Нагадаємо, за словами віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, анонсована евакуація з Маріуполя 5 травня - збір запланований на 12: 00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем щодо евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

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Маріуполь