Продолжается бой за Рубежное. Оккупанты провалили штурм на Воеводовку, - Генштаб

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. В частности, российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и овладеть городом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается, что оккупанты хотят создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.
Также враг совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка Луганской области. Отмечается, что оккупанты успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.
Ранее мы сообщали, что украинские военные отступили с Попасной на более прочные позиции.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли Луганскую область, под завалами оказались 11 человек.
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