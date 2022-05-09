UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжается бой за Рубежное. Оккупанты провалили штурм на Воеводовку, - Генштаб

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. В частности, российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и овладеть городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что оккупанты хотят создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Также враг совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка Луганской области. Отмечается, что оккупанты успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

Ранее мы сообщали, что украинские военные отступили с Попасной на более прочные позиции.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Луганскую область, под завалами оказались 11 человек.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскРубежное