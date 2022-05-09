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Триває бій за Рубіжне. Окупанти провалили штурм на Воєводівку, - Генштаб

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Зокрема, російські окупанти намагаються покращити своє тактичне положення та оволодіти містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що окупанти хочуть створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Також ворог здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка Луганської області. Зазначається, що окупанти успіху не мали та відійшли на раніше зайняті позиції.

Раніше ми повідомляли, що українські військові відступили з Попасної на міцніші позиції.

Також ми писали, що окупанти обстріляли Луганську область, під завалами опинилися 11 осіб.

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