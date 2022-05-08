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Оккупанты обстреляли Луганскую область, под завалами оказались 11 человек, - глава ОВА

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Воскресенье 08 мая 2022 08:11
Оккупанты обстреляли Луганскую область, под завалами оказались 11 человек, - глава ОВА Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные снова обстреляли Луганскую область. В Шипиловке разрушен двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Кроме того, четыре дома повреждены в Рубежном, девять - в Северодонецке, еще два - в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

Отметим, что по предварительным данным, от авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области погибли 60 человек.

Мы также писали о том, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отбили 9 атак врага, а также уничтожили вражескую технику.

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