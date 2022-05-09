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Продолжается бой за Рубежное. Оккупанты провалили штурм на Воеводовку, - Генштаб

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Луганская область, Понедельник 09 мая 2022 18:55
Продолжается бой за Рубежное. Оккупанты провалили штурм на Воеводовку, - Генштаб Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. В частности, российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и овладеть городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что оккупанты хотят создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Также враг совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка Луганской области. Отмечается, что оккупанты успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

Ранее мы сообщали, что украинские военные отступили с Попасной на более прочные позиции.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Луганскую область, под завалами оказались 11 человек.

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Луганск Рубежное
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