Продолжаем операцию. ВСУ уничтожили еще один вражеский ЗРПК на Змеином

Украинские военные продолжают операцию на острове Змеиный, которая рассчитана на длительный период и его полное освобождение от оккупантов. Во время очередного удара был уничтожен вражеский ЗРПК "Панцирь".

Только этой ночью наши защитники нанесли более 10 точных поражений по острову. Результаты уточняются, однако известно, что во время удара был уничтожен пушечно-ракетный комплекс "Панцирь С-1".

"Этой ночью было нанесено более 10 поражений. Метких и результативных. Ранее мы сообщали, что за прошедшие дни этой операции мы попали в радиолокационную станцию, а это для острова глаза и уши, мы уничтожали два зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь С-1" и этой ночью еще один повредили, то есть уже три таких. Есть у нас результаты, попали в скопление живой силы врага и военной техники",- заявила Гуменюк.