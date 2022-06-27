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Продолжаем операцию. ВСУ уничтожили еще один вражеский ЗРПК на Змеином

Фото: ВСУ уничтожили вражеский ЗРПК на Змеином (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные продолжают операцию на острове Змеиный, которая рассчитана на длительный период и его полное освобождение от оккупантов. Во время очередного удара был уничтожен вражеский ЗРПК "Панцирь".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Натали Гуменюк.

Только этой ночью наши защитники нанесли более 10 точных поражений по острову. Результаты уточняются, однако известно, что во время удара был уничтожен пушечно-ракетный комплекс "Панцирь С-1".

"Этой ночью было нанесено более 10 поражений. Метких и результативных. Ранее мы сообщали, что за прошедшие дни этой операции мы попали в радиолокационную станцию, а это для острова глаза и уши, мы уничтожали два зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь С-1" и этой ночью еще один повредили, то есть уже три таких. Есть у нас результаты, попали в скопление живой силы врага и военной техники",- заявила Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши бойцы также поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" врага на Змеином.

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