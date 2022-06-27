Продовжуємо операцію. ЗСУ знищили ще один ворожий ЗРГК на Зміїному

Українські військові продовжують операцію на острові Зміїний, яка розрахована на тривалий період й його повне вивільнення від окупантів. Під час чергового удару було знищено ворожий ЗРГК "Панцир".

Лише цієї ночі наші захисники нанесли більше 10 влучных уражень по острову. Результати уточнюються, однак відомо, що під час удару було знищено гарматно-ракетний комплекс "Панцир С-1".

"Цієї ночі було нанесено понад 10 уражень. Влучних й результативних. Попередньо ми повідомляли, що за минулі дні цієї операції ми влучили в радіолокаційну станцію, а це для острова очі і вуха, ми знищили два зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир С-1" і цієї ночі ще один пошкодили, тобто вже три таких. Є у нас результати, що влучили в скупчення живої сили ворога і військової техніки", - заявила Гуменюк.