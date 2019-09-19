Продовження діючого контракту на транзит неможливе, - Шефчович

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Продовження контракту неможливе через зміну суб'єкту з української сторони

Існуючий контракт на транзит газу через Україну неможливо продовжити. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергоринку Марош Шефчович, повідомляє Укрінформ.

Як пояснив представник Євросоюзу, продовження діючого транзитного контракту є неможливим, оскільки суб'єктом з боку України вже виступатиме не "Нафтогаз".

Нагадаємо, раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія має "план Б" у газових переговорах з Україною. За словами Міллера, план полягає в продовженні діючого контракту на транзит газу, якщо Україна не встигне впровадити третій енергопакет.

Як писало РБК-Україна, 19 вересня у Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори. Участь в переговорах брали представники України, Росії та Європейського союзу.

Після переговорів міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва готова укласти контракт на транзит газу з Києвом за нормами Європейського союзу та бронювати потужності для транспортування газу. Також сторони домовилися продовжити тристоронні газові переговори у жовтні.