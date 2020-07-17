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Продажу отеля "Днепр" отменят, если покупатель из России, - Фонд госимущества

Киев, Пятница 17 июля 2020 21:04
Продажу отеля "Днепр" отменят, если покупатель из России, - Фонд госимущества
Фото: Гостиница Днепр (privatization.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Отель "Днепр" продали за более чем 1 млрд гривен

Фонд государственного имущества обратился в правоохранительные и государственные органы для проверки происхождения средств ООО "Смартленд", которое выиграло аукцион по покупке гостиницы "Днепр" в центре Киева. В случае, если покупатель будет из России, продажу отеля отменят.

Об этом в Facebook написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, законом запрещено инвестировать в украинские активы деньги российского происхождения. При этом в любом случае залог в виде 10% от стартовой суммы останется на счету государства.

"В конкретном случае с отелем, если окажется, что к покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но около 8 млн гривен внесенных ими залога в любом случае останутся в государственной казне", - написал Сенниченко.

Он добавил, что в случае отмены, победителем будет признан покупатель, занявший второе место.

Напомним, 15 июля отель "Днепр" был продан за 1 млрд 111 млн 111 тысяч 222,22 гривен ООО "Смартленд".

Как отметил после аукциона президент Владимир Зеленский, вырученные средств пойдут в государственный бюджет.

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Новости Украины КиевприватизацияотельФонд госимущества
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