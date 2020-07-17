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Продаж готелю "Дніпро" скасують, якщо покупець з Росії, - Фонд держмайна

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 21:04
Продаж готелю "Дніпро" скасують, якщо покупець з Росії, - Фонд держмайна
Фото: Готель "Дніпро" (privatization.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Готель "Дніпро" продали за більш ніж 1 млрд гривень

Фонд державного майна звернувся в правоохоронні та державні органи для перевірки походження коштів ТОВ "Смартленд", яке виграло аукціон з купівлі готелі "Дніпро" в центрі Києва. У разі, якщо покупець буде з Росії, продаж готелю скасують.

Про це у Facebook написав глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, законом заборонено інвестувати в українські активи гроші російського походження. При цьому в будь-якому випадку застава у вигляді 10% від стартової суми залишиться на рахунку держави.

"В конкретному випадку з готелем, якщо виявиться, що до купівлі якось причетні росіяни або об'єкти інших заборон, то в активі їм відмовлять, але близько 8 млн гривень внесених ними застави в будь-якому випадку залишаться в державній казні", - написав Сенниченко.

Він додав, що в разі скасування, переможцем буде визнаний покупець, який посів друге місце.

Нагадаємо, 15 липня готель "Дніпро" був проданий за 1 млрд 111 млн 111 тисяч 222,22 гривень ТОВ "Смартленд".

Як зазначив після аукціону президент Володимир Зеленський, виручені коштів підуть у державний бюджет.

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