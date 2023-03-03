UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продажі нових автомобілів в Україні в лютому зросли: названо лідерів ринку

Фото: продаж нових автомобілів в Україні в лютому зріс на 7% (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

У лютому 2023 року в Україні було продано майже 3,8 тисяч нових автомобілів, що на 7% більше, ніж у січні, але на 30% менше, ніж у лютому минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

На першому місці з продажу нових машин - Toyota з результатом 481 автомобіль. Друге місце стабільно займає Volkswagen, на користь якого зараз працюють постачання електромобілів. Зростання також демонструвала Renault, що досягла частки ринку 10,7%.

Збільшували продажі також Skoda, Honda та Hyundai. Також у десятці найпопулярніших брендів розташувалися BMW та Mercedes-Benz. У зв'язку з популярністю електромобілів у США та Китаї, значно активізувався "сірий" ринок. В обхід офіційних імпортерів переважно завозяться Honda та Volkswagen.

Загалом, за 2 місяці автодилери вже реалізували 7,3 тисяч нових автомобілів, що менше торішнього показника на 33%.

Раніше повідомлялося, що Європарламент затвердив нові цілі щодо скорочення викидів CO2 для легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів, які є частиною пакету Fit for 55.

Також ми писали, що в Росії в 2022 році було вироблено лише 620 тисяч автомобілів, що є новим історичним мінімумом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринокToyota Motor CorpVolkswagenRenault