У Росії виробництво автомобілів впало до історичного мінімуму

У Росії у 2022 році було вироблено лише 620 тисяч автомобілів, що є новим історичним мінімумом.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ", про це заявив заступник голови Міністерства промисловості РФ Альберт Карімов.

Чиновник у ході парламентських слухань у Раді федерації (верхня палата парламенту Росії) розповів, що виробництво авто у 2022 році впало на 60% порівняно з 2021 роком.

За даними Росстату, раніше найгіршим результатом було виробництво за рік 729 тисяч автомобілів. Такі показники зафіксували у 2009 році на тлі фінансової кризи та різкого падіння попиту. В інші роки рівень виробництва не падав нижче за один мільйон автомобілів на рік.

Варто зауважити, що такі показники у Росії спостерігаються після повномасштабного вторгнення в Україну. На тлі початку війни в країні-агресорі виробництво зупинили, зокрема, на заводі "Автотор", де збирали німецькі BMW, заводах Hyundai і Toyota в Санкт-Петербурзі, двох заводах Volkswagen.

Водночас московський завод Renault та контрольний пакет виробника у найбільшому в країні автовиробництві "АвтоВАЗ" були передані державі за два рублі. Виробництво автомобільних комплектуючих також частково призупинено.

Після виходу західних та японських виробників на російський ринок виводяться десятки китайських виробників, про плани розпочати продаж заявляли автовиробники з Ірану та В'єтнаму.