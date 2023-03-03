Продажи новых автомобилей в Украине в феврале выросли: названы лидеры рынка

В феврале 2023 года в Украине было продано почти 3,8 тысячи новых автомобилей, что на 7% больше, чем в январе, но на 30% меньше, чем в феврале прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аutoconsulting.
На первом месте по продажам новых машин – Toyota с результатом в 481 автомобиль. Второе место стабильно занимает Volkswagen, в пользу которого сейчас работают поставки электромобилей. Рост также демонстрировала Renault, достигшая доли рынка в 10,7%.
Увеличивали продажи также Skoda, Honda и Hyundai. Также в десятке самых популярных брендов расположились BMW и Mercedes-Benz. В связи с популярностью электромобилей в США и Китае, значительно активизировался "серый" рынок. В обход официальных импортеров преимущественно завозятся Honda и Volkswagen.
В общей сложности, за 2 месяца автодилеры уже реализовали 7,3 тысячи новых автомобилей, что меньше прошлогоднего показателя на 33%.
Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил новые цели по сокращению выбросов CO2 для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств, являющихся частью пакета Fit for 55.
Также мы писали, что в России в 2022 году было произведено всего 620 тысяч автомобилей, что является новым историческим минимумом.
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