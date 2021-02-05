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Продажа украинских тюрем: в Минюсте назвали первые объекты

Автор: Роман Тверденко

Первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества в 2021году в Украине станут исправительный центр и две исправительные колонии. Их имущество пойдет на продажу с аукциона.

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Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В числе первых объектов значатся Ирпенский исправительный центр №132 с площадью земельных участков 8,3 гектара и строений площадью в 27830,6 квадратных метра.

Также готовят к продаже Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе. Все указанные объекты находятся на этапе консервации не функционируют и за деньги, полученные с продажи имущества объектов планируют построить новые исправительные заведения.

Ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал о продвижении в вопросе приватизации украинских тюрем. Первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

Напомним, в прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 законсервированных тюрем.

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