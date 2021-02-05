Продаж українських в'язниць: в Мін'юсті назвали перші об'єкти

Першими пенітенціарними установами для продажу майна в 2021году в Україні стануть виправний центр і дві виправні колонії. Їх майно піде на продаж з аукціону.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

В числі перших об'єктів значаться Ірпінський виправний центр №132 з площею земельних ділянок 8,3 гектара і будівель площею 27830,6 квадратних метри.

Також готують до продажу Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Всі зазначені об'єкти знаходяться на етапі консервації не функціонують і за гроші, отримані з продажу майна об'єктів планують побудувати нові виправні заклади.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів про просування у питанні приватизації українських в'язниць. Перше така установа планують продати вже на початку березня 2021 року.

Нагадаємо, в минулому році Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.