Продаж TikTok у США: Трамп дасть четверту відстрочку, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Очікується, що адміністрація Трампа знову продовжить термін... встановлений для китайської (компанії - ред.) ByteDance, щоб продати американські активи додатка... TikTok або закрити його", - сказало агентству джерело, знайоме із ситуацією.

Як відомо, це вже буде четверта відстрочка, надана Трампом. Хоча закон Конгресу спочатку давав ByteDance право продати або закрити соцмережу до січня 2025 року.

Минулого місяця президент США заявляв, що у нього вже є американські покупці, які бажають придбати застосунок, і говорив, що він може подовжити термін відстрочки.

Reuters зазначає, що прогрес в угоді йде повільно, оскільки для передання цінного алгоритму TikTok покупцеві зі США потрібне схвалення Пекіна.

Угода була в стадії підготовки навесні. Вона передбачає виділення американського підрозділу TikTok у нову компанію з головним офісом у США, контрольним пакетом акцій якої володіли б американські інвестори.

Однак угоду було припинено після того, як Китай заявив, що не схвалить її у зв'язку з оголошенням Трампом про введення великих мит на китайські товари.