ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Продажа TikTok в США: Трамп даст четвертую отсрочку, - Reuters

Понедельник 15 сентября 2025 01:53
UA EN RU
Продажа TikTok в США: Трамп даст четвертую отсрочку, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп в очередной раз собирается продлить отсрочку для продажи приложения TikTok в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ожидается, что администрация Трампа снова продлит срок... установленный для китайской (компании - ред.) ByteDance, чтобы продать американские активы приложения... TikTok или закрыть его", - сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Как известно, это уже будет четвертая отсрочка, предоставленная Трампом. Хотя закон Конгресса первоначально давал ByteDance право продать или закрыть соцсеть до января 2025 года.

В прошлом месяца президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые желают приобрести приложение, и говорил, что он может продлить срок отсрочки.

Reuters отмечает, что прогресс в сделке идет медленно, поскольку для передачи ценного алгоритма TikTok покупателю из США требуется одобрение Пекина.

Сделка была в стадии подготовки весной. Она предполагает выделение американского подразделения TikTok в новую компанию с главным офисом в США, контрольным пакетом акций которой владели бы американские инвесторы.

Однако сделка была приостановлена после того, как Китай заявил, что не одобрит ее в связи с объявлением Трампом о введении крупных пошлин на китайские товары.

Напомним, в августа стало известно, что Белый дом официально запустил свой аккаунт в TikTok. Reuters писало, что этот шаг направлен на привлечение молодой аудитории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп TikTok
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России