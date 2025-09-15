Продажа TikTok в США: Трамп даст четвертую отсрочку, - Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз собирается продлить отсрочку для продажи приложения TikTok в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ожидается, что администрация Трампа снова продлит срок... установленный для китайской (компании - ред.) ByteDance, чтобы продать американские активы приложения... TikTok или закрыть его", - сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Как известно, это уже будет четвертая отсрочка, предоставленная Трампом. Хотя закон Конгресса первоначально давал ByteDance право продать или закрыть соцсеть до января 2025 года.

В прошлом месяца президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые желают приобрести приложение, и говорил, что он может продлить срок отсрочки.

Reuters отмечает, что прогресс в сделке идет медленно, поскольку для передачи ценного алгоритма TikTok покупателю из США требуется одобрение Пекина.

Сделка была в стадии подготовки весной. Она предполагает выделение американского подразделения TikTok в новую компанию с главным офисом в США, контрольным пакетом акций которой владели бы американские инвесторы.

Однако сделка была приостановлена после того, как Китай заявил, что не одобрит ее в связи с объявлением Трампом о введении крупных пошлин на китайские товары.