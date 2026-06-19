Продаж Ocean Plaza під загрозою? Чому до ФДМУ приходили з обшуками і до чого тут ТРЦ

Головне:

Позиція ФДМУ: відомство не проводить оцінку й не формує ціну ТРЦ, а продаж через Prozorro повністю виключає вибір покупця заздалегідь.

відомство не проводить оцінку й не формує ціну ТРЦ, а продаж через Prozorro повністю виключає вибір покупця заздалегідь. Наслідки для торгів: обшуки до оголошення аукціону відлякують потенційних інвесторів та демотивують працівників Фонду підписувати документи.

обшуки до оголошення аукціону відлякують потенційних інвесторів та демотивують працівників Фонду підписувати документи. Звинувачення у тиску: очільник ФДМУ вважає справу спланованою атакою в інтересах колишніх російських власників, яка може зірвати велику приватизацію в країні.

Яку причину обшуків озвучив Офіс генпрокурора

Напередодні стало відомо про обшуки у посадовців Фонду держмайна. Правоохоронці підозрюють їх у спробі штучно занизити вартість ТРЦ Ocean Plaza перед приватизацією.

Слідство також припускає, що держслужбовці могли діяти в інтересах певних комерційних структур, щоб впливати на процедуру оцінки ТРЦ та забезпечити продаж націоналізованого активу заздалегідь обраному покупцю.

Яка позиція Фонду держмайна

У відповідь на заяву правоохоронців голова ФДМУ Наталуха навів наступні аргументи:

Фонд не визначає вартість об'єкта: станом на сьогодні остаточна вартість, дата та спосіб продажу ТРЦ не погоджені. Відповідно до законодавства та постанови Кабміну №75 від 21.01.2026 року, для об'єктів вартістю понад 250 млн грн ФДМУ лише направляє пропозицію щодо стартової ціни, а затверджує її виключно уряд.

Фонд не проводить оцінку: оцінку майна здійснюють незалежні приватні оцінювачі зі спеціальними кваліфікаційними свідоцтвами, а їхні звіти проходять обов'язкове рецензування та перевірку.

Покупця неможливо визначити заздалегідь: ТРЦ Ocean Plaza виставлять на продаж через відкритий онлайн-аукціон у системі Prozorro, що виключає ручне керування результатами торгів.

За словами голови ФДМУ, дії правоохоронців руйнують комунікацію з потенційними українськими та міжнародними інвесторами, а також демотивують співробітників Фонду підписувати документи щодо об'єкта через ризик кримінального переслідування.

"В сухому залишку ми маємо дискредитацію і зрив всього процесу приватизації в країні. І мова тут не лише про конкретну Оушен Плазу", – констатував Дмитро Наталуха.

Очільник ФДМУ припустив, що метою медійної та юридичної атаки є зрив продажу ТРЦ, що є вигідним його колишнім російським власникам (родина Ротенбергів).

Він додав, що аналогічні ризики зриву прозорої приватизації існують і щодо інших великих державних активів, зокрема Одеського припортового заводу, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" та заводу "Індар".