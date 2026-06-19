Продажа Ocean Plaza под угрозой? Почему в ФГИУ проводились обыски и при чем здесь ТРЦ

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталуха пожаловался на обыски у своих подчиненных. Офис генерального прокурора подозревает злоупотребления при подготовке к продаже ТРЦ Ocean Plaza, тогда как в Фонде называют это попыткой сорвать приватизацию.
РБК-Украина рассказывает, что известно о скандале вокруг продажи столичного ТРЦ.
Главное:
Накануне стало известно об обысках у должностных лиц Фонда госимущества. Правоохранители подозревают их в попытке искусственно занизить стоимость ТРЦ Ocean Plaza перед приватизацией.
Следствие также предполагает, что госслужащие могли действовать в интересах определенных коммерческих структур, чтобы повлиять на процедуру оценки ТРЦ и обеспечить продажу национализированного актива заранее выбранному покупателю.
В ответ на заявление правоохранительных органов глава ФГИУ Наталуха привел следующие аргументы:
По словам главы ФГИУ, действия правоохранительных органов разрушают коммуникацию с потенциальными украинскими и международными инвесторами, а также демотивируют сотрудников Фонда подписывать документы по объекту из-за риска уголовного преследования.
"В итоге мы получаем дискредитацию и срыв всего процесса приватизации в стране. И речь здесь идет не только о конкретной Ocean Plaza", - констатировал Дмитрий Наталуха.
Глава ФГИУ высказал предположение, что целью медийной и юридической атаки является срыв продажи ТРЦ, что выгодно его бывшим российским владельцам (семье Ротенбергов).
Он добавил, что аналогичные риски срыва прозрачной приватизации существуют и в отношении других крупных государственных активов, в частности Одесского припортового завода, "Орианы", Одесской киностудии, "ХарьковЭнергосбыта" и завода "Индар".
Напомним, государство готовит к приватизации контрольный пакет в размере 66,65% акций киевского ТРЦ Ocean Plaza. Этот пакет акций был конфискован в пользу государства по решению Высшего антикоррупционного суда у подсанкционного российского олигарха Аркадия Ротенберга и его окружения. В июне 2023 года Кабмин передал актив в управление ФГИУ.
ФДМУ планирует выставить государственную долю Ocean Plaza на аукцион в конце 2026 года. Стартовая цена объекта предварительно оценивается в сумму около 100 млн долларов. В настоящее время ведется подготовка документации.