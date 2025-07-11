Продаж лише зранку? Які продукти заборонили на ярмарках Києва після обіду й чому

Чому деякі продукти на ярмарках купити можна лише зранку

У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА розповіли, що традиційне (щорічне) обмеження продажу на ярмарках у Києві деяких продуктів запроваджене:

через підвищення середньодобової температури повітря;

щоб запобігти порушенням санітарно-гігієнічних вимог.

Наголошується, що продаж швидкопсувних товарів після 12:00 на столичних ярмарках - заборонено.

Які продукти на ярмарках Києва підпадають під заборону

Киянам і гостям столиці пояснили, що у зв'язку зі спекою купити на міських ярмарках лише до обіду можна такі швидкопсувні продукти:

свіже м'ясо;

м'ясопродукти;

ковбасні вироби;

живу рибу;

свіжоморожену рибу;

морепродукти;

молоко;

молочну продукцію;

яйця птиці;

кондитерські вироби (десерти) з кремом тощо.

Що радять підприємцям під час спеки

Впродовж літнього сезону, як і в будь-яку іншу пору року, суб'єктам господарювання рекомендують:

неухильно дотримуватись чинних санітарно-гігієнічних норм (норм безпеки);

використовувати тільки справне холодильне обладнання;

забезпечувати належні умови зберігання продукції за будь-яких обставин.

"Організатори сільськогосподарських ярмарків спільно з відповідними службами моніторять дотримання вимог і вживають відповідні заходи реагування в разі порушень", - підсумували у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)