Продаж лише зранку? Які продукти заборонили на ярмарках Києва після обіду й чому

У Києві обмежено продаж на ярмарках деяких популярних серед українців продуктів. Купити їх можна лише до обіду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА розповіли, що традиційне (щорічне) обмеження продажу на ярмарках у Києві деяких продуктів запроваджене:
Наголошується, що продаж швидкопсувних товарів після 12:00 на столичних ярмарках - заборонено.
Киянам і гостям столиці пояснили, що у зв'язку зі спекою купити на міських ярмарках лише до обіду можна такі швидкопсувні продукти:
Впродовж літнього сезону, як і в будь-яку іншу пору року, суб'єктам господарювання рекомендують:
"Організатори сільськогосподарських ярмарків спільно з відповідними службами моніторять дотримання вимог і вживають відповідні заходи реагування в разі порушень", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що зростання цін на продукти в Україні прискорилося до 23%, тож ми розповідали, що саме подорожчало найбільше.
Крім того, ми пояснювали, що загрожує підприємцям за продаж зіпсованих або неякісних товарів.
Читайте також, від чого зараз залежить погода в Україні й чому захід "тоне" у зливах, а центр і схід накриває спека.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.