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Продажа только с утра? Какие продукты запретили на ярмарках Киева после обеда и почему

Некоторые продукты на ярмарках Киева можно купить только в первой половине дня (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве ограничена продажа на ярмарках некоторых популярных среди украинцев продуктов. Купить их можно только до обеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему некоторые продукты на ярмарках купить можно только утром

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА рассказали, что традиционное (ежегодное) ограничение продажи на ярмарках в Киеве некоторых продуктов введено:

  • из-за повышения среднесуточной температуры воздуха;
  • чтобы предотвратить нарушения санитарно-гигиенических требований.

Подчеркивается, что продажа скоропортящихся товаров после 12:00 на столичных ярмарках - запрещена.

Какие продукты на ярмарках Киева подпадают под запрет

Киевлянам и гостям столицы объяснили, что в связи с жарой купить на городских ярмарках только до обеда можно такие скоропортящиеся продукты:

  • свежее мясо;
  • мясопродукты;
  • колбасные изделия;
  • живую рыбу;
  • свежемороженую рыбу;
  • морепродукты;
  • молоко;
  • молочную продукцию;
  • яйца птицы;
  • кондитерские изделия (десерты) с кремом и т.ж.

Что советуют предпринимателям во время жары

В течение летнего сезона, как и в любое другое время года, субъектам хозяйствования рекомендуют:

  • неукоснительно соблюдать действующие санитарно-гигиенические нормы (нормы безопасности);
  • использовать только исправное холодильное оборудование;
  • обеспечивать надлежащие условия хранения продукции при любых обстоятельствах.

"Организаторы сельскохозяйственных ярмарок совместно с соответствующими службами мониторят соблюдение требований и принимают соответствующие меры реагирования в случае нарушений", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%, поэтому мы рассказывали, что именно подорожало больше всего.

Кроме того, мы объясняли, что грозит предпринимателям за продажу испорченных или некачественных товаров.

Читайте также, от чего сейчас зависит погода в Украине и почему запад "тонет" в ливнях, а центр и восток накрывает жара.

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