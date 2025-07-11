Продажа только с утра? Какие продукты запретили на ярмарках Киева после обеда и почему

В Киеве ограничена продажа на ярмарках некоторых популярных среди украинцев продуктов. Купить их можно только до обеда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА рассказали, что традиционное (ежегодное) ограничение продажи на ярмарках в Киеве некоторых продуктов введено:
Подчеркивается, что продажа скоропортящихся товаров после 12:00 на столичных ярмарках - запрещена.
Киевлянам и гостям столицы объяснили, что в связи с жарой купить на городских ярмарках только до обеда можно такие скоропортящиеся продукты:
В течение летнего сезона, как и в любое другое время года, субъектам хозяйствования рекомендуют:
"Организаторы сельскохозяйственных ярмарок совместно с соответствующими службами мониторят соблюдение требований и принимают соответствующие меры реагирования в случае нарушений", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее стало известно, что рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%, поэтому мы рассказывали, что именно подорожало больше всего.
Кроме того, мы объясняли, что грозит предпринимателям за продажу испорченных или некачественных товаров.
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