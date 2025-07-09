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Зростання цін на продукти в Україні прискорилося до 23%. Що подорожчало найбільше

Україна, Середа 09 липня 2025 15:35
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Зростання цін на продукти в Україні прискорилося до 23%. Що подорожчало найбільше Фото: Продукти в Україні за рік подорожчали на 23% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в червні 2025 року порівняно з червнем минулого року зросли на 23,2%. Подорожчали всі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Такими чином продовольча інфляція значно обігнала загальну, яка в червні сповільнилася до 14,3%.

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 59,2%.

Крім того, фрукти подорожчали на 51,7%, соняшникова олія - 33,6%, вершкове масло - на 28,3%, овочі - на 24,2%.

Ціни на м'ясо та м'ясопродукти зросли на 22,9%, на хліб - на 21,9%, на молоко - на 20,9%, на безалкогольні напої - на 20,3%, на сир і кисломолочний сир - на 17,9%.

Хлібопродукти подорожчали на 17,9%, риба та продукти з риби - на 13,3%, макаронні вироби - на 11,2%, цукор - на 9,1%.
Зростання цін на продукти в Україні прискорилося до 23%. Що подорожчало найбільше

Продуктова інфляція в Україні

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася 2024 року через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени. Це позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед низці овочів і фруктів.

У травні 2025 року на цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

НБУ прогнозує, що надалі інфляція буде поступово сповільнюватися. Влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг. Цьому сприятимуть надходження нових врожаїв, краща, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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