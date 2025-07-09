Зростання цін на продукти в Україні прискорилося до 23%. Що подорожчало найбільше

Фото: Продукти в Україні за рік подорожчали на 23% (Getty Images)

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в червні 2025 року порівняно з червнем минулого року зросли на 23,2%. Подорожчали всі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Такими чином продовольча інфляція значно обігнала загальну, яка в червні сповільнилася до 14,3%. За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 59,2%. Крім того, фрукти подорожчали на 51,7%, соняшникова олія - 33,6%, вершкове масло - на 28,3%, овочі - на 24,2%. Ціни на м'ясо та м'ясопродукти зросли на 22,9%, на хліб - на 21,9%, на молоко - на 20,9%, на безалкогольні напої - на 20,3%, на сир і кисломолочний сир - на 17,9%. Хлібопродукти подорожчали на 17,9%, риба та продукти з риби - на 13,3%, макаронні вироби - на 11,2%, цукор - на 9,1%.

