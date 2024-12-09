Продаж ялинок в Україні: де і за скільки можна купити у 2024 році

В Україні розпочалася традиційна "ялинкова кампанія", у межах якої лісівники заготовляють новорічні дерева. Цьогоріч планують виростити та заготовити близько 200 тисяч ялинок і сосен, що вдвічі менше, ніж до повномасштабної війни у нашій країні.

Ялинки для продажу вирощують на спеціальних плантаціях і під час рубок догляду за лісом. Також доступні варіанти дерев у горщиках.

Де придбати ялинку

Купити новорічне дерево можна безпосередньо в лісництвах або на торгівельних майданчиках лісгоспів. У Міндовкілля зазначають, що тут ялинку можна купити дешевше, ніж на торгівельних майданчиках.

Цьогоріч купити ялинку висотою в 1 метр можна приблизно за 135 гривень, але ціна залежить від регіону. Контакти та локації, де продають святкові дерева, можна знайти в фейсбуці та сайті ДП "Ліси України".

Як перевірити легальність ялинки

Кожна легально заготовлена ялинка має бирку зі штрих-кодом, що містить інформацію про місце заготівлі. Ці дані можна перевірити онлайн через сайт open.ukrforest.com.

Наявність маркування гарантує, що дерево заготовлене без шкоди природі, а кошти від його продажу спрямовуються на потреби місцевих громад.

У відомстві нагадують, що за самовільну рубку новорічних дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У грудні-січні розмір шкоди за незаконне вирубування хвойних дерев збільшується втричі.

Так, штраф за незаконне вирубування дерев становить від 510 до 5100 гривень. Водночас ст. 246 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність та штраф у розмірі від 17 000 гривень до 25 500 тисяч гривень. Також можливе покарання у вигляді арешту терміном до 6 місяців або обмеження/позбавлення волі на термін до 3 років.