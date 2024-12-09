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Продажа елок в Украине: где и за сколько можно купить в 2024 году

Понедельник 09 декабря 2024 17:08
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Продажа елок в Украине: где и за сколько можно купить в 2024 году Фото: Елочный базар (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине началась традиционная "елочная кампания", в рамках которой лесоводы заготавливают новогодние деревья. В этом году планируется вырастить и заготовить около 200 тысяч елок и сосен, что вдвое меньше, чем до полномасштабной войны в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Елки для продажи выращивают на специальных плантациях и во время рубок по уходу за лесом. Также доступны варианты деревьев в горшках.

Где купить елку

Купить новогоднее дерево можно непосредственно в лесничествах или торговых площадках лесхозов. В Минокружении отмечают, что здесь елку можно купить дешевле, чем на торговых площадках.

В этом году купить елку высотой в 1 метр можно примерно за 135 гривен, но цена зависит от региона. Контакты и локации, где продают праздничные деревья, можно найти в фейсбуке и на сайте ГП "Леса Украины".

Как проверить легальность елки

Каждая легально заготовленная елка имеет бирку со штрих-кодом, содержащую информацию о месте заготовки. Эти данные можно проверить онлайн через сайт open.ukrforest.com.

Наличие маркировки гарантирует, что дерево заготовлено без ущерба для природы, а средства от его продажи направляются на нужды местных громад.

В ведомстве напоминают, что за самовольную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. В декабре-январе размер ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев увеличивается втрое.

Так, штраф за незаконную вырубку деревьев составляет от 510 до 5100 гривен. В то же время ст. 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность и штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 тысяч гривен. Также возможно наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ГП "Леса Украины" уже приступило к продаже новогодних елок. РБК-Украина рассказывало, что елки и сосны к новогодним и рождественским праздникам выращиваются на специальных плантациях, которые есть в каждой области. Срок выращивания таких деревьев составляет от 4 до 8 лет, что значительно быстрее обычного цикла роста лесных пород, который длится более 60 лет.

Также мы писали, где и когда можно купить елку в Киеве и адреса официальных базаров в разных районах столицы.

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